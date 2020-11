Mancini, 30 mesi con lode: Italia da favorita a Euro 2021 (Di giovedì 19 novembre 2020) Nei 30 mesi da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini ha rivoluzionato metodo e stile costruendo una squadra che partirà tra le favorite a Euro 2021 Da quel fatidico 14 maggio 2018 sono passati poco più di 30 mesi, lasso di tempo sufficiente a Roberto Mancini per cambiare il destino della Nazionale Italiana. Una rivoluzione profonda e concettuale, un taglio netto rispetto al passato che ha riportato gli Azzurri nell’élite continentale. La carriera del tecnico di Jesi è costellata di trofei, ma non tutti avrebbero probabilmente scommesso sulla sua avventura da Commissario Tecnico. Anche perché l’Italia proveniva dal punto più basso della sua storia contemporanea, quell’eliminazione contro la Svezia che ancora fa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Nei 30da Commissario Tecnico della Nazionalena, Robertoha rivoluzionato metodo e stile costruendo una squadra che partirà tra le favorite aDa quel fatidico 14 maggio 2018 sono passati poco più di 30, lasso di tempo sufficiente a Robertoper cambiare il destino della Nazionalena. Una rivoluzione profonda e concettuale, un taglio netto rispetto al passato che ha riportato gli Azzurri nell’élite continentale. La carriera del tecnico di Jesi è costellata di trofei, ma non tutti avrebbero probabilmente scommesso sulla sua avventura da Commissario Tecnico. Anche perché l’proveniva dal punto più basso della sua storia contemporanea, quell’eliminazione contro la Svezia che ancora fa ...

