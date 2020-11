Lonely Planet: anche Le Vie di Dante tra le eccellenze 2021 (Di giovedì 19 novembre 2020) L'annuale Best in Travel 2021 di Lonely Planet è sempre molto atteso e dimostra quest'anno una radicale rivisitazione dei criteri di selezione di luoghi e opportunità. E' il frutto di una riflessione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) L'annuale Best in Traveldiè sempre molto atteso e dimostra quest'anno una radicale rivisitazione dei criteri di selezione di luoghi e opportunità. E' il frutto di una riflessione ...

L’annuale Best in Travel 2021 di Lonely Planet è sempre molto atteso e dimostra quest’anno una radicale rivisitazione dei criteri di selezione di luoghi e opportunità. E’ il frutto di una riflessione ...

Trenta viaggi da fare assolutamente (quando si potrà). Anche Firenze e Ravenna premiate da Best in Travel

Malgrado l'emergenza Covid, Lonely Planet ha stilato ugualmente la lista delle mete preferite dai suoi autori. Seguendo tre parametri: comunità, diversità e sostenibilità Fino all’anno scorso era la ...

