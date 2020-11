Lena Dunham spezza un tabù e parla pubblicamente della sua infertilità

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Classe 1986, l’attrice, sceneggiatrice e regista Lena Dunham ha dimostrato di non avere peli sulla lingua quando si tratta di parlare di problemi personali, anche i più scomodi, quelli che generalmente si chiudono a chiave nel cassetto. In questi anni di celebrità, infatti, l’artista newyorkese si è spesso aperta, via social o via stampa, raccontando prima della sua lotta con la bilancia, poi del suo periodo depressivo, costellato di attacchi di panico. Adesso Lena Dunham ha affrontato un altro, delicato argomento: quello dell’infertilità. A parlare è una giovane donna che, come tante, non solo non potrà avere figli naturalmente, ma è uscita psicologicamente a pezzi dall’esperienza della fecondazione assistita.