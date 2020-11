Jason Momoa: "Mia moglie mi terrorizza" (Di giovedì 19 novembre 2020) Hawaiano di nascita, 41 anni portati splendidamente, Jason Momoa è una montagna di muscoli alta quasi due metri, ma dietro l'aspetto del gigante si nasconde un tenerone, che è terrorizzato dalla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Hawaiano di nascita, 41 anni portati splendidamente,è una montagna di muscoli alta quasi due metri, ma dietro l'aspetto del gigante si nasconde un tenerone, che èto dalla ...

petalfed : Pensando al fatto che sono grande quanto il braccio di Jason Momoa - justjulietnomen : RT @Cillari2: @La_Connie_ Ho la stessa sensazione. Quando un mio amico mi ha fatto vedere il suo gruppo su whatsapp dove venivano scambiate… - zulenjw : jason momoa: respira io: oddio non ci credo ti amo - panqriya : Non per sminuire lui ma là fuori c'è un whole Jason Momoa per cui sto sottonando da quando ne sono venuta a conosce… - TragicallyGaia : Voglio Jason momoa sotto l’albero di Natale -