Inter, Lukaku: "Voglio aiutare Eriksen, se imparasse l'italiano sarebbe ancora più facile" (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato dopo il match tra Belgio e Danimarca, Romelu Lukaku ha parlato di Christian Eriksen e del momento che sta vivendo a Milano: "Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Ci sono calciatori che impiegano più tempo per adattarsi al calcio italiano. Io sono stato fortunato ad abituarmi velocemente – spiega Romelu che poi aggiunge – Ha ancora del lavoro da fare con la lingua. Se imparasse l'italiano, diventerebbe tutto più facile. Potrebbe comunicare meglio e contribuire maggiormente al lavoro di squadra". Le parole dell'attaccante a Kanal 5. SportFace.

