Il Fatuo è tragico | ma se indossa calzini e scarpe Lidl non si nota la tragedia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Vi stupirò, non farò ironia sul fenomenoda ginnastica, ciabatte, magliette,, tutti andati a ruba, edizione limitata, diventati subito oggetti di culto, rivenduti su internet a prezzi esorbitanti. Una catena di supermercati che diventa un marchio di moda, di fashion low cost, e i wurstel passano in secondo piano, c’è Fedez che lee quindi non bisogna farsele scappare. Perché dovrei fare ironia sulle code davanti ai supermercati? Siamo in piena pandemia e queste persone coraggiose affrontano il temibile virus per una paio dida ginnastica dai colori vivaci, mi tolgo il cappello davanti a tanta sgargiante audacia. Mi ricorda la psicosi collettiva degli orologi Swatch negli anni Ottanta, erano orologi casual ed economici, e andarono a ruba come queste ...