Il caso Giarrusso e quell'appalto da 9 milioni per realizzare una tv scientifica (Di giovedì 19 novembre 2020) Il caso Giarrusso, sotto esame dei probiviri del Movimento Cinque Stelle per aver ricevuto finanziamenti da parte di lobbisti in violazione del regolamento del partito, si arricchisce di un nuovo capitolo. Un appalto da 9,7 milioni di euro sul quale ha acceso i fari La Repubblica, raccontando di un canale tv di divulgazione scientifica, High Science, che il Consiglio nazionale delle ricerche voleva far realizzare a una sua partecipata, la Cnccs, con i fondi del Cipe. La Cnccs ha come azionista di maggioranza l'Irbm di Pomezia: al vertice di entrambe la società siede la stessa persona, Piero Di Lorenzo. Come scrive Repubblica, "la convenzione che prevede questo affidamento, già finanziato e approvato una prima volta nel 2016, viene sottoposta all'esame del Cda del Cnr l'11 settembre 2018, nel ...

