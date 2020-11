Grey’s Anatomy, Derek tornerà. Ancora. (Di giovedì 19 novembre 2020) Grey’s Anatomy sta facendo parlaredi sé da almeno una settimana, ovvero dal debutto della sua 17esima stagione, avvenuto negli USA giovedì scorso con una doppia puntata dal finale inatteso. Sappiamo che chi non ha visto la premiere della 17esima non vorrà sapere molto di quanto è accaduto, ma è anche vero che l’eco del finale di puntata è stata tale da risultare difficile sfuggirle. Immaginiamo sia arrivata alle orecchie, e agli occhi, anche dei più accorti fans in linea con la programmazione italiana. In ogni caso suggeriamo di terminare qui la lettura per quanti non vogliano avere ulteriori dettagli sulla ‘svolta’ di Grey’s Anatomy 17 e li rimandiamo alla visione di Grey’s Anatomy 16 in chiaro nel prime time del lunedì di La7. Grey’s Anatomy, ... Leggi su tvblog (Di giovedì 19 novembre 2020)sta facendo parlaredi sé da almeno una settimana, ovvero dal debutto della sua 17esima stagione, avvenuto negli USA giovedì scorso con una doppia puntata dal finale inatteso. Sappiamo che chi non ha visto la premiere della 17esima non vorrà sapere molto di quanto è accaduto, ma è anche vero che l’eco del finale di puntata è stata tale da risultare difficile sfuggirle. Immaginiamo sia arrivata alle orecchie, e agli occhi, anche dei più accorti fans in linea con la programmazione italiana. In ogni caso suggeriamo di terminare qui la lettura per quanti non vogliano avere ulteriori dettagli sulla ‘svolta’ di17 e li rimandiamo alla visione di16 in chiaro nel prime time del lunedì di La7., ...

