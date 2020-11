GF Vip: Duro Scontro Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma! Tutta Colpa di Pierpaolo Pretelli! (Di giovedì 19 novembre 2020) Lite furiosa nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Le due si sono accusate a vicenda e hanno tirato in ballo pure l’amico speciale in comune Pierpaolo Pretelli. Ecco che cosa è successo tra le due concorrenti del reality show e che cosa si sono dette nella notte. GF Vip 5, discussione accesa tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: la showgirl perde le staffe! La notte porta consiglio, ma pure liti! Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ormai succede di tutto e una discussione tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma la aspettavamo tutti, soprattutto dopo che la ex protagonista di Temptation Island è finita nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Proprio ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 19 novembre 2020) Lite furiosa nella casa del Grande Fratello Vip 5 traRoma. Le due si sono accusate a vicenda e hanno tirato in ballo pure l’amico speciale in comunePretelli. Ecco che cosa è successo tra le due concorrenti del reality show e che cosa si sono dette nella notte. GF Vip 5, discussione accesa traRoma: la showgirl perde le staffe! La notte porta consiglio, ma pure liti! Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ormai succede di tutto e una discussione traRoma la aspettavamo tutti, soprattutto dopo che la ex protagonista di Temptation Island è finita nel cucurio insieme aPretelli. Proprio ...

