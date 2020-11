“È deciso”. Federica Panicucci può esultare, per lei una splendida notizia (Di giovedì 19 novembre 2020) La conduttrice televisiva Federica Panicucci è grande protagonista ogni giorno con ‘Mattino 5’, il contenitore di informazione che tiene compagnia a milioni di persone su Canale 5. I suoi successi professionali sono sotto gli occhi di tutti e la gente da casa la ammira moltissimo per la sua immensa professionalità. Mai una parola fuori posto, una compostezza ed uno stile unici nella conduzione, che fanno invidia a molte sue colleghe. Ed ecco per lei giungere un’ulteriore splendida notizia. Ad anticipare questa news è ‘Fanpage’. La presentatrice dovrebbe presentare innanzitutto il Concerto di Natale in Vaticano, che sarà trasmesso sul canale Mediaset la sera del 24 dicembre, ovvero la vigilia. Lo aveva condotto anche lo scorso anno. Ma non è questa la grandiosa notizia, che l’avrà fatta saltare dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) La conduttrice televisivaè grande protagonista ogni giorno con ‘Mattino 5’, il contenitore di informazione che tiene compagnia a milioni di persone su Canale 5. I suoi successi professionali sono sotto gli occhi di tutti e la gente da casa la ammira moltissimo per la sua immensa professionalità. Mai una parola fuori posto, una compostezza ed uno stile unici nella conduzione, che fanno invidia a molte sue colleghe. Ed ecco per lei giungere un’ulteriore. Ad anticipare questa news è ‘Fanpage’. La presentatrice dovrebbe presentare innanzitutto il Concerto di Natale in Vaticano, che sarà trasmesso sul canale Mediaset la sera del 24 dicembre, ovvero la vigilia. Lo aveva condotto anche lo scorso anno. Ma non è questa la grandiosa, che l’avrà fatta saltare dalla ...

Federica_SCK : RT @Fedez: Grazie a tutti gli artisti che hanno deciso di aderire facendo una donazione. La mia speranza è che tanti altri artisti che in q… - inutile_canzone : RT @Adele309_: Ringrazio la me dell'anno scorso, che anche se non aveva particolarmente voglia di vedere amici dopo Federica Carta, ha deci… - Adele309_ : Ringrazio la me dell'anno scorso, che anche se non aveva particolarmente voglia di vedere amici dopo Federica Carta… - Giulia8383 : @afrocialisse Arianna e Federica, abbiamo già deciso - _giuliag_ : io tirerò per Federica ho già deciso #circozzi -