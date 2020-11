Cordella: “Balotelli al Vasco da Gama? Non è un sogno, ma pura realtà” (Di giovedì 19 novembre 2020) Fabio Cordella, il direttore sportivo del Vasco da Gama, ha svelato a Tuttosport la situazione su Mario Balotelli. “Stiamo lavorando con Mino Raiola per portare uno dei calciatori più forti del mondo al Vasco. Non è un sogno portare Balotelli in Brasile, ma pura realtà.” il commento del dirigente. Foto: twitter brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Fabio, il direttore sportivo delda, ha svelato a Tuttosport la situazione su Mario Balotelli. “Stiamo lavorando con Mino Raiola per portare uno dei calciatori più forti del mondo al. Non è unportare Balotelli in Brasile, marealtà.” il commento del dirigente. Foto: twitter brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

milansette : Balotelli vicino al Vasco da Gama, il ds Cordella: 'Non un sogno ma pura realtà' - FcInterNewsit : Cordella, ds Vasco: 'Balotelli in Brasile a gennaio. Zenga? Oggi abbiamo un altro allenatore' - sportli26181512 : Balotelli vicino al Vasco da Gama, il ds Cordella: 'Non un sogno ma pura realtà': Il nuovo direttore sportivo del V… - calciomercatoit : ?? #Balotelli pronto ad una nuova avventura: l'annuncio del nuovo ds del #VascoDaGama ?? #CMITmercato - ndl00 : Fabio #Cordella (d.s. #SanPaolo):”#Balotelli può arrivare a Gennaio. Mario è sempre più convinto del nostro progett… -