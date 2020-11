Come abbattere la noia | 8 passatempi per divertirsi e rilassarsi stando a casa

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 19 novembre 2020)la: 8 suggerimenti utili per sopravvivere alle lunghe giornate che sembrano non passare mai Il virus ha costretto tutti a trascorrere tanto tempo a. Le giornate sembrano non passare mai, e anche se siete impegnati tra studio e lavoro latrova sempre spazio? Non tutti i mali vengono per nuocere! Guardate il lato positivo: potete dedicare molto più tempo a voi stessi e alle persone che amate. Certo, i motivi per anrsi sono tanti e spesso è dura trovare il modo di tenersi impegnati. Ma eccovi serviti 8 suggerimenti per divertirvi, rilassarvi e occupare le ore anche non muovendovi dalle 4 mura domestiche! LEGGI ANCHE: Amici, chi è la ballerina Martina Miliddi: età e il terribile luttola ...