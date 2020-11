Carrozzieri | “Nel 2006 a casa di Moggi per firmare per la Juventus poi successe che…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Moris, ex difensore di Sampdoria, Atalanta e Palermo, dopo alcune esperienze da direttore sportivo, in un’intervista a Fanpage.it ha parlato della sua carriera nel massimo campionato italiano e soprattutto dell’esperienza in rosanero con un presidente come Zamparini."Il livello del calcio attuale è cambiato tantissimo, è molto più basso - spiega Morisa Fanpage.it -. Prima giocavi contro gente come Del Piero, Totti, Ronaldo, Ronaldinho, Kaka e Vieri, era quello il calcio che ci piaceva. Ad oggi è cambiato tutto". E prosegue, "Ricordo ancora la prima volta che marcai Ronaldinho. Lui e Ronaldo, quando ti puntavano, avevano una forza fisica e una tecnica davvero impressionante".Tra tutti club,rivela quello con cui ha avuto le soddisfazioni maggiori: "Il Palermo, sicuramente. Arrivare in finale contro ...