Wmf 2020, dal 19 al 21 novembre tre giorni dedicati all'innovazione: in diretta anche su Adnkronos (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - 'We Make Future'. Tradotto: siamo noi a costruire il futuro. Da qui parte, per aprirsi ufficialmente giovedì 19 novembre, il secondo appuntamento del 2020 con il In numeri, questa edizione del Wmf promette 157 ore di live con il coinvolgimento di oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo, che interverranno all'interno delle più di 60 sale formative virtuali sulla piattaforma del Wmf ( A condurre le trasmissioni del Mainstage sarà Cosmano Lombardo - Ceo di Search On Media Group e Ideatore del Wmf – affiancato il 19 novembre da Diletta Leotta e il giorno seguente da Giorgia Rossi. Tra gli ospiti del Festival forte la presenza istituzionale con il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. () - 'We Make Future'. Tradotto: siamo noi a costruire il futuro. Da qui parte, per aprirsi ufficialmente giovedì 19, il secondo appuntamento delcon il In numeri, questa edizione del Wmf promette 157 ore di live con il coinvolgimento di oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo, che interverranno all'interno delle più di 60 sale formative virtuali sulla piattaforma del Wmf ( A condurre le trasmissioni del Mainstage sarà Cosmano Lombardo - Ceo di Search On Media Group e Ideatore del Wmf – affiancato il 19da Diletta Leotta e il giorno seguente da Giorgia Rossi. Tra gli ospiti del Festival forte la presenza istituzionale con il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ...

Adnkronos : #WMF2020, dal 19 al 21 novembre tre giorni dedicati all'innovazione: in diretta anche su Adnkronos… - fisco24_info : Wmf 2020, dal 19 al 21 novembre tre giorni dedicati all'innovazione: in diretta anche su Adnkronos : … - TV7Benevento : Wmf 2020, dal 19 al 21 novembre tre giorni dedicati all'innovazione: in diretta anche su Adnkronos... - tecnoandroidit : WMF: online l’agenda dell’evento, tra gli ospiti anche Alessandro Borghi - E’ online l’agenda dell’ottava edizione… - fraasco85 : Domani parte il @ilfestival: in versione digital, da domani e per tre giorni si terrà il grande festival dedicato a… -