Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 NOVEMBREORE 08:35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE CAUSATO DA UN TAMPONAMENTO TRA PIU’ VEICOLI ALTEZZA INCROCIO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI POMEZIA RIMANIAMO SULLA PONTINA SEMPRE CODE QUI PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA PASSIAMO SUL TRATTO URBANOTERAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE MOLTO TRAFFICATE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SULLA VIA SALARIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO E VILLA SPADA DOVE AL MOMENTO È ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE ...