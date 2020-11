Strage di Erba, la Cassazione respinge la richiesta di Olindo e Rosa: "No all'analisi di altri reperti" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli avvocati della coppia condannata in via definitiva per la Strage del 2006 in cui erano morti Paola Galli, Valeria Cherubini, Raffaella Castagna e suo figlio Youssef avevano presentato richiesta di riesame delle conversazioni telefoniche intercettate Leggi su repubblica (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli avvocati della coppia condannata in via definitiva per ladel 2006 in cui erano morti Paola Galli, Valeria Cherubini, Raffaella Castagna e suo figlio Youssef avevano presentatodi riesame delle conversazioni telefoniche intercettate

