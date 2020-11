Serie A 8^ giornata, sarà La Penna l’arbitro di Inter-Torino (Di mercoledì 18 novembre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Torino In vista dell’ottava giornata della Serie A in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Torino, in programma per domenica 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta dall’arbitro Federico La Penma, 37enne di Roma. Il fischietto della Capitale sarà assistito da Cecconi e Di Vuolo; il quarto uomo sarà Pasqua. Al VAR ci sarà Abisso e all’AVAR Galetto. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) DesignatodiIn vista dell’ottavadellaA in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 22 novembre con calcio d’inizio alle ore 15:00,diretta dalFederico La Penma, 37enne di Roma. Il fischietto della Capitaleassistito da Cecconi e Di Vuolo; il quarto uomoPasqua. Al VAR ciAbisso e all’AVAR Galetto. L'articolo proviene damagazine.

Importante novità per il campionato nazionale di Serie B, a cui parteciperà anche la WiMORE Energy Volley Parma inserita nel girone E emiliano-romagnolo. Attraverso una nota emanata nella giornata odi ...

Serie B, l'8 dicembre il recupero Pisa-Ascoli

ROMA - La gara tra Pisa e Ascoli, valida per la settima giornata del campionato di Serie Bm si giocherà, come annunciato dalla Lega tramite un comunicato, "martedì 8 dicembre alle ore 17". L'incontro, ...

