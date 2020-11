PS5: feedback aptico di DualSense “fratello” di Nintendo Switch (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il feedback aptico di DualSense per PS5 viene dai creatori della vibrazione HD dei Joy-Con di Nintendo Switch: la californiana Immersion Uno dei fronti su cui PS5 ha fatto furore è senza dubbio il “feedback aptico” del controller DualSense. Se vi serve un promemoria, si tratta della capacità di utilizzare la vibrazione per simulare sensazioni tattili, come superfici e quant’altro. La somiglianza concettuale sembra però aver portato la community videoludica a dimenticare il pioniere che ha sperimentato per primo con questa nuova idea di gameplay, Nintendo Switch. A rinfrescare la memoria collettiva, dunque, provvede l’odierna rivelazione: entrambe le tecnologie nascono dalla medesima compagnia, la californiana ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ildiper PS5 viene dai creatori della vibrazione HD dei Joy-Con di: la californiana Immersion Uno dei fronti su cui PS5 ha fatto furore è senza dubbio il “” del controller. Se vi serve un promemoria, si tratta della capacità di utilizzare la vibrazione per simulare sensazioni tattili, come superfici e quant’altro. La somiglianza concettuale sembra però aver portato la community videoludica a dimenticare il pioniere che ha sperimentato per primo con questa nuova idea di gameplay,. A rinfrescare la memoria collettiva, dunque, provvede l’odierna rivelazione: entrambe le tecnologie nascono dalla medesima compagnia, la californiana ...

The Pathless | Recensione della versione PS5

The Pathless, però, non ha solamente un’anima ludica ammaliante ma, soprattutto, ha la fortuna di giungere su PS5 assieme agli altri di lancio ... della corda dell’arco e a una gestione dei feedback ...

