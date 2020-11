Palermo-Potenza | l’arma di Capuano è il silenzio | contro i rosanero col 3-5-2 senza Conson e Cianci

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 18 novembre 2020) "Ilha scelto l’arma delper preparare la trasferta di, una sfida per nulla semplice che arriva dopo due sconfitte consecutive per gli uomini di".Apre così l'odierna edizione del Giornale di Sicilia che punta i riflettori in casa. Un momento tutt'altro che positivo per la compagine lucana che, questo pomeriggio, affronterà proprio ildi Roberto Boscaglia fra le mura del "Renzo Barbera". Il, che ieri è partito alla volta del capoluogo siciliano non è una squadra al completo. D'altra parte, il crollo di Vibo Valentia grazie alla rete messa a segno dall'ex centrocampista del, Danilo Ambro, al minuto 86 "ha sancito la crisi definitiva dei ...