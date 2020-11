"Nel 2016 ho perso mio figlio nel sisma". Insieme a Giordano e #1Hairlab, il 23 novembre una giornata di solidarietà (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il 24 agosto del 2016 quando il sisma ha colpito il centro Italia strappando via vite, sogni e serenità, la nostra famiglia si trovava a Pescara del Tronto dove hanno perso la vita nostro figlio Giordano di soli 4 anni e la nonna Amelia, mentre il resto della nostra famiglia sopravviveva a quella maledetta notte”. Con queste parole e con un palloncino rosso si apre il sito web della Onlus Insieme a Giordano, nata dall’impegno e il desiderio della famiglia di Giordano. L’Associazione ha come obiettivo dare assistenza socio-sanitaria ai bambini svantaggiati per problemi di salute, sociali, economici e familiari. “Noi ci occupiamo di tutto” racconta ad Huffpost Massimo Ciarpella, il papà di Giordano. “Paghiamo i medicinali, le terapie, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il 24 agosto delquando ilha colpito il centro Italia strappando via vite, sogni e serenità, la nostra famiglia si trovava a Pescara del Tronto dove hannola vita nostrodi soli 4 anni e la nonna Amelia, mentre il resto della nostra famiglia sopravviveva a quella maledetta notte”. Con queste parole e con un palloncino rosso si apre il sito web della Onlus, nata dall’impegno e il desiderio della famiglia di. L’Associazione ha come obiettivo dare assistenza socio-sanitaria ai bambini svantaggiati per problemi di salute, sociali, economici e familiari. “Noi ci occupiamo di tutto” racconta ad Huffpost Massimo Ciarpella, il papà di. “Paghiamo i medicinali, le terapie, ...

you_trend : ???? In 568 delle oltre 3 mila contee degli #USA uno tra #Trump e #Biden ha ricevuto oltre l’80% dei voti Nel 2016 q… - lorepregliasco : Piccolo riepilogo. In Pennsylvania Biden ha 45.000 voti in più di Trump, nel 2016 Trump vinse di 44.000 In Wiscon… - Affaritaliani : Il nonno di #WillSmith ha votato, peccato che sia morto nel 2016. Come loro, i 14.000 votanti defunti trovati nella… - trekking_it : ??#Barcellona ha annunciato una nuova fase per il progetto di pedonalizzazione della città iniziato nel 2016. ??I… - vincenz94704898 : account con 3 follower lucchettati nati nel 2016.. e dove vanno a sbarcà? qua da me .. e io vi BLOCCO. -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2016 Come nel 2016, ma più spettacolare. L'Italia di capitan Florenzi è pronta per vincere TUTTO mercato WEB La disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 655/2014 e nel Regolamento di esecuzione (UE) 1823/2016

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° dicembre 2020. Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 152, che si compone di undici articoli, è volto ad adeguare l’ordinamento processuale italiano a ...

Perù, è l’ora di Sagasti, il terzo presidente in una settimana

Il neo-eletto è un ingegnere centrista e cercherà di traghettare un Paese nel caos alle elezioni previste per il prossimo 11 aprile 2021 ...

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° dicembre 2020. Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 152, che si compone di undici articoli, è volto ad adeguare l’ordinamento processuale italiano a ...Il neo-eletto è un ingegnere centrista e cercherà di traghettare un Paese nel caos alle elezioni previste per il prossimo 11 aprile 2021 ...