MotoGP | Miller | “Squalifica Iannone? Devono esserci forti argomentazioni”

"Ha ricevuto un squalifica di quattro anni e non c'è molto da aggiungere. Per ricevere una tale sanzione, Devono esserci forti argomentazioni contro di lui". Queste le parole del pilota australiano Jack Miller, intercettato da The Race, a proposito della situazione di Andrea Iannone. Il pilota italiano, infatti, è stato squalificato per 4 anni a causa della sentenza sul doping.

Intanto, analizzando i test che sono stati fatti a Portimao, la rivelazione potrebbe arrivare anche dalla KTM. Un circuito nuovo per molti piloti dove non mancheranno le sorprese ...

MotoGP, Miller racconta: “Iannone? Se è stato squalificato…”

Jack Miller, pilota della Pramac, è intervenuto sulla sentenza di Andrea Iannone per la questione doping, poco tenero col pilota italiano ...

