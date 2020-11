Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» (Di mercoledì 18 novembre 2020) stop dei benzinai. Dal 27 novembre verranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, dalla settimana seguente, anche quelle diurne. Lo scrivono Faib Confesercenti,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 novembre 2020)dei. Dal 27verranno sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada e, dalla settimana seguente, anche quelle diurne. Lo scrivono Faib Confesercenti,...

Jonas62712964 : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» - magicaGrmente22 : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» - blidonni : RT @ilmessaggeroit: Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» - ilmessaggeroit : Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown stop Lockdown, stop dei benzinai: «Dal 30 novembre saremo chiusi in tutte le autostrade» Il Messaggero Inter, Sensi si sfoga: “Periodo difficile, arrabbiato per non poter aiutare la squadra”

Il mediano nerazzurro negli ultimi due anni è stato fermato da numerosi infortuni muscolari, l’anno scorso ben tre stop, quest’anno si è fatto male subito a ottobre: lavoro sodo per tornare ...

Coldiretti: con stop ai ristoranti crack da 9,6 miliardi per cibo e vino

Durante l’anno alle difficoltà del lockdown primaverile si sono aggiunte le chiusure a catena di ottobre e novembre, ma la situazione - sottolinea la Coldiretti - potrebbe ulteriormente peggiorare nel ...

Il mediano nerazzurro negli ultimi due anni è stato fermato da numerosi infortuni muscolari, l’anno scorso ben tre stop, quest’anno si è fatto male subito a ottobre: lavoro sodo per tornare ...Durante l’anno alle difficoltà del lockdown primaverile si sono aggiunte le chiusure a catena di ottobre e novembre, ma la situazione - sottolinea la Coldiretti - potrebbe ulteriormente peggiorare nel ...