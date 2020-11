Juventus | Morata ritrova il gol con la Spagna Ronaldo all' asciutto | brilla Rabiot

CalcioNews24 : Juventus, Morata scaccia le critiche: «Cosa diranno dopo stasera?» - CalcioNews24 : Morata accende la Spagna: gol contro la Germania per l’attaccante della Juventus – VIDEO - NoireButterfly_ : Buongiorno a tutto lo Juventus Twitter Campione d'Italia per la nona volta consecutiva ?? ma soprattutto ad Alvaro M… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

Mamma mia, Morata! La furia rossa della Spagna si è abbattuta sulla ... In ogni caso, super protagonista della serata è certamente l'attaccante della Juventus e non solo per il gol - gran gol - ...Il martedì sera di Nations League a tinte bianconere: Morata è protagonista nel 6-0 alla Germania. Delusioni per Kulusevski e Cuadrado ...