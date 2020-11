Inter, Brozovic spera di tornare già con il Real Madrid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Marcelo Brozovic positivo al Coronavirus In vista del match di domenica contro il Torino, Antonio Conte dovrà rinunciare sicuramente a Marcelo Brozovic e ad Aleksandar Kolarov, entrambi positivi al Coronavirus. Per il croato, però, possibile il rientro già in Champions League contro il Real Madrid. “Il centrocampista, scoperto positivo nel ritiro croato, con ogni probabilità contagiato dal compagno Vida, è rientrato in Italia l’altro giorno e anche lui lunedì è stato sottoposto a un tampone di controllo, che ha confermato la positività. Nel suo caso, esiste qualche speranza per il Real, ma, comunque, Brozo ci arriverebbe senza allenamenti o quasi. Già da escludere, quindi, che possa essere tra i titolari”, si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Marcelopositivo al Coronavirus In vista del match di domenica contro il Torino, Antonio Conte dovrà rinunciare sicuramente a Marceloe ad Aleksandar Kolarov, entrambi positivi al Coronavirus. Per il croato, però, possibile il rientro già in Champions League contro il. “Il centrocampista, scoperto positivo nel ritiro croato, con ogni probabilità contagiato dal compagno Vida, è rientrato in Italia l’altro giorno e anche lui lunedì è stato sottoposto a un tampone di controllo, che ha confermato la positività. Nel suo caso, esiste qualchenza per il, ma, comunque, Brozo ci arriverebbe senza allenamenti o quasi. Già da escludere, quindi, che possa essere tra i titolari”, si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene ...

Inter : ?? | AUGURI Buon 28esimo compleanno a Marcelo #Brozovic ?????? - MatteoBarzaghi : Brozovic positivo al Covid e Hakimi uscito infortunato col suo Marocco. Venerdi 13. Unica consolazione per l’Inter.… - DiMarzio : Brutte notizie per l'#Inter. #Brozovic positivo al #coronavirus dopo i test svolti nel ritiro con la #Croazia - Calciomerc : Bollettino #SerieA 12:25 Giocatori positivi #COVID19 ATALANTA: #Malinovskyi CROTONE:#Molina H.VERONA: #Lazovic… - passione_inter : Inter-Torino, chi al posto di Brozovic? Gagliardini in pole ma Nainggolan ci prova. Ed Eriksen... -… -

I timori espressi da tecnici e addetti ai lavori hanno trovato conferma: il mondo del pallone non può essere immune alla seconda ondata della pandemia.

