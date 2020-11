Grande Fratello VIP: Enock rincuorato da un aereo, Oppini ringrazia i fans (video) (Di mercoledì 18 novembre 2020) C’è un motivo per la quale Enock Barwuah può sorridere. La scorsa notte nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera si è fatta strana: da un lato il gioco con buona parte dei concorrenti in salotto a ridere e scherzare, dall’altra il concorrente triste in sauna. Enock, preso dallo sconforto, si abbandona ad uno sfogo derivato dalla situazione venuta a creare con Selvaggia Roma è stato particolarmente duro: “Non mi sono sentito mai così perso nella mia vita. Ho litigato tanto qua dentro, e ora mi vedono come una persona aggressiva”. La crisi oggi ha lasciato spazio ai sorrisi. Questa mattina nella casa del Grande Fratello la tranquillità è stata interrotta dagli aerei ormai diventati un’abitudine quasi giornaliera. Un bel messaggio in particolare è stato diretto al ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 18 novembre 2020) C’è un motivo per la qualeBarwuah può sorridere. La scorsa notte nella casa delVIP l’atmosfera si è fatta strana: da un lato il gioco con buona parte dei concorrenti in salotto a ridere e scherzare, dall’altra il concorrente triste in sauna., preso dallo sconforto, si abbandona ad uno sfogo derivato dalla situazione venuta a creare con Selvaggia Roma è stato particolarmente duro: “Non mi sono sentito mai così perso nella mia vita. Ho litigato tanto qua dentro, e ora mi vedono come una persona aggressiva”. La crisi oggi ha lasciato spazio ai sorrisi. Questa mattina nella casa della tranquillità è stata interrotta dagli aerei ormai diventati un’abitudine quasi giornaliera. Un bel messaggio in particolare è stato diretto al ...

trash_italiano : Pupo: 'tutte le donne del #GFVIP, tra cui Giulia Salemi, Adua, Dayane, Patrizia, Selvaggia, sposerebbero un miliard… - simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - LucaSucci : ???????????????????????? Finché, in un momento del genere, nelle tendenze c’è il grande fratello e le scarpette tedesche all’as… - alexandraava98 : RT @sailortommy_: Stefania «Se non ci fosse stato Tommy sarebbe stato piatto questo grande fratello..» ? #gfvip -