FCA-PSA - Il 4 gennaio le assemblee per il via libera alla fusione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nuovo passo in avanti verso la nascita di Stellantis, il quarto maggior costruttore automobilistico al mondo per volumi di vendita. Fiat Chrysler Automobiles e PSA hanno, infatti, deciso di convocare per lunedì 4 gennaio 2021 le rispettive assemblee degli azionisti chiamate ad approvare l'accordo di fusione. Via libera scontato. Si tratta, comunque, di un passaggio legale dall'esito scontato visto il sostegno all'operazione espresso più volte dagli azionisti di riferimento, dalla Exor della famiglia Agnelli, per quanto riguarda FCA, agli eredi Peugeot per PSA. Del resto, la holding torinese non possiede soltanto la partecipazione di maggioranza del costruttore italo-americano, con il 28,55% del capitale, ma detiene anche buona parte dei diritti voto: il 44,42%. Considerata la bassa affluenza degli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nuovo passo in avanti verso la nascita di Stellantis, il quarto maggior costruttore automobilistico al mondo per volumi di vendita. Fiat Chrysler Automobiles e PSA hanno, infatti, deciso di convocare per lunedì 42021 le rispettivedegli azionisti chiamate ad approvare l'accordo di. Viascontato. Si tratta, comunque, di un passaggio legale dall'esito scontato visto il sostegno all'operazione espresso più volte dagli azionisti di riferimento, dExor della famiglia Agnelli, per quanto riguarda FCA, agli eredi Peugeot per PSA. Del resto, la holding torinese non possiede soltanto la partecipazione di maggioranza del costruttore italo-americano, con il 28,55% del capitale, ma detiene anche buona parte dei diritti voto: il 44,42%. Considerata la bassa affluenza degli ...

quattroruote : #Stellantis, il 4 gennaio si terranno le assemblee per approvare la fusione tra #FCA e #PSA ------>… - 24finanza : Stellantis, convocate il 4 gennaio le assemblee Fca e Psa - CelesteTorino : RT @Affaritaliani: Fca-Psa, assemblee degli azionisti il 4 gennaio per il via a Stellantis - Affaritaliani : Fca-Psa, assemblee degli azionisti il 4 gennaio - Affaritaliani : Fca-Psa, assemblee degli azionisti il 4 gennaio per il via a Stellantis -

Ultime Notizie dalla rete : FCA PSA FCA-PSA, a gennaio assemblee per approvazione fusione Il Messaggero FCA-PSA, a gennaio assemblee per approvazione fusione

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Peugeot S.A. hanno ciascuna deciso di convocare le rispettive assemblee degli azionisti per lunedì 4 gennaio 2021 al fine di approvare la ...

Il 4 gennaio le assemblee per il via libera alla fusione

I due costruttori hanno comunicato la data di convocazione per le rispettive riunioni dei soci. Un passaggio formale e scontato verso la nascita di Stellantis ...

(Teleborsa) – Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Peugeot S.A. hanno ciascuna deciso di convocare le rispettive assemblee degli azionisti per lunedì 4 gennaio 2021 al fine di approvare la ...I due costruttori hanno comunicato la data di convocazione per le rispettive riunioni dei soci. Un passaggio formale e scontato verso la nascita di Stellantis ...