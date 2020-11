Energia: Patuanelli, ‘in prossime ore pubblicheremo linee guida strategia idrogeno’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Nelle prossime ore pubblicheremo le linee guida per la strategia nazionale per l’idrogeno. Ne parlerò con il ministro dell’Economia tedesco Peter Altmaier e poi con il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire per dire che l’Italia c’è nell’ambito della strategia Ue per l’idrogeno e che il nostro è un ruolo centrale”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Anci, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. L’Italia, rileva, “può essere un hub centrale nella produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno”, aggiunge Patuanelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Nelleoreleper lanazionale per l’idrogeno. Ne parlerò con il ministro dell’Economia tedesco Peter Altmaier e poi con il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire per dire che l’Italia c’è nell’ambito dellaUe per l’idrogeno e che il nostro è un ruolo centrale”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Anci, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano. L’Italia, rileva, “può essere un hub centrale nella produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

