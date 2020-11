Covid in Italia: è scontro tra governo e regioni, il no di Speranza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha escluso la possibilità di cambiare i paramenti di rischio. Questi parametri attualmente sono 21 e servono a definire quanto è diffuso il Covid in una regione. I governatori delle regioni hanno proposto di semplificare il modello e passare da 21 a 5 parametri. Speranza non è incline alla proposta delle regioni e sostiene che i 21 parametri danno un quadro più completo della situazione in Italia. >>Ilaria Capua: «Rischi dal contagio animale, se Covid diventa panzoozia perdiamo il controllo» Covid Italia: le richieste delle regioni I governatori hanno chiesto “un urgente ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020). Il ministro della Salute Robertoha escluso la possibilità di cambiare i paramenti di rischio. Questi parametri attualmente sono 21 e servono a definire quanto è diffuso ilin una regione. I governatori dellehanno proposto di semplificare il modello e passare da 21 a 5 parametri.non è incline alla proposta dellee sostiene che i 21 parametri danno un quadro più completo della situazione in. >>Ilaria Capua: «Rischi dal contagio animale, sediventa panzoozia perdiamo il controllo»: le richieste delleI governatori hanno chiesto “un urgente ...

LegaSalvini : BASSETTI SENZA GIRI DI PAROLE: 'COVID, QUESTO ALLARMISMO È STATO FATTO SOLO IN ITALIA'. - piersileri : Ringrazio i @_carabinieri_ dei NAS per le ispezioni compiute in questi giorni all’interno di centinaia di RSA in tu… - MSF_ITALIA : #Moderna ha annunciato un vaccino per il #Covid19 che dovrebbe essere efficace al 94,5%, ma per parlare di efficaci… - tiziodesio : RT @valy_s: Gino #Strada con la sua #Emergency gestirà l’emergenza #Covid_19 in #Calabria Insomma funziona così: L’Italia dopo aver conseg… - La7tv : #omnibus Ranieri #Guerra (OMS) sul grande numero di morti causati dal #Covid in Italia: 'I decessi di questi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid, Italia terza al mondo per letalità: 4 morti ogni 100 casi Corriere della Sera Il governo taglia i fondi, gli editori: "Libertà di stampa e pluralismo a rischio"

Appello della Fieg al Parlamento: "Continuare il percorso iniziato, servono interventi subito". E il sottosegretario Martella apre al confronto ...

Una task-force cura gratis i pazienti no Covid

L’iniziativa è nata a Milano ma il fondatore è il dottor Lanzani di Chiusi: "Medicina Solidale analizza referti e offre consulenze gratis" ...

Appello della Fieg al Parlamento: "Continuare il percorso iniziato, servono interventi subito". E il sottosegretario Martella apre al confronto ...L’iniziativa è nata a Milano ma il fondatore è il dottor Lanzani di Chiusi: "Medicina Solidale analizza referti e offre consulenze gratis" ...