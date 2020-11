Al Grande Fratello Selvaggia ha quasi infranto le regole: "Gigi Proietti è..." (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha rischiato di infrangere il regolamento svelando a Pierpaolo la morte di Proietti. Gf Vip, Selvaggia stava per infrangere il regolamento con Pretelli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) AlVipRoma ha rischiato di infrangere il regolamento svelando a Pierpaolo la morte di. Gf Vip,stava per infrangere il regolamento con Pretelli su Notizie.it.

simone_paciello : Ormai il Grande Fratello ha più provvedimenti disciplinari del Collegio #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - Marzia96227816 : @sailortommy_ @stefyorlandobot Ma insieme avete dato vita a questo grande fratello vip ???? Tommaso e Stefania siete unici ???????????? - Chiara98147500 : RT @sailortommy_: Stefania «Se non ci fosse stato Tommy sarebbe stato piatto questo grande fratello..» ? #gfvip -