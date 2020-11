Acquisti fuori dal Comune? Il consiglio ai clienti è | “Scrivete che da noi spendete meno”

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) BOLOGNA – Il vino dalla cantina di fiducia? Il panettone artigianale? Il caffè particolare che altrove non si trova? In tempo di pandemia, anche fare acquisti può diventare complicato. Molti clienti potrebbero infatti farsi scoraggiare dalle restrizioni anti Covid e lasciar perdere, temendo di incappare in sanzioni. In particolare in zona arancione, dove gli spostamenti tra Comuni sono vietati se non per motivi di lavoro, necessità e salute. Ecco però che alcune aziende ed esercizi commerciali attivi nel ramo dell’alimentare, in questi giorni, stanno scrivendo ai propri clienti per informarli che formalmente un ‘sistema’ per andare a comprare i loro prodotti c’è. Ed è questo: scrivere nell’autocertificazione che si sta andando a comprare in tal negozio “per motivi di convenienza”, o perchè magari un prodotto è introvabile altrove (o un tal servizio non esiste).