La Juve riprende gli allenamenti, De Ligt torna in gruppo (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 17 NOV - Dopo due giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa. In attesa del rientro dei tanti nazionali, il tecnico Andrea Pirlo ha diretto una seduta di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - TORINO, 17 NOV - Dopo due giorni di riposo, lantus ha ripreso glialla Continassa. In attesa del rientro dei tanti nazionali, il tecnico Andrea Pirlo ha diretto una seduta di ...

