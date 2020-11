Darby Allin | lo skater della AEW

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 novembre 2020), attuale detentore del AEW TNT Championship, è un atleta che in cinque anni di carriera si è fatto distinguere per un look molto atipico e uno stile di lotta molto spotfester; suicida, direbbero alcuni. Nel corsosua sin qua giovane carriera ha calcato i ring delle principali promotions indy americane e non, e da 1 anno lotta stabilmente nella compagnia di proprietà di Tony Khan Gli inizi di carrierainizia ad allenarsi come wrestler presso Buddy Wayne, ex atleta che ha militato in WCW, WWF/E e in varie indy canadesi. Inizia la sua carriera come professional wrestler nel 2015 presso la BCW (Blue Collar Wrestling) dove viene sconfitto al debutto da King Khash. Nell’anno succesivo lotta anche in WrestleSport e ECCW (Elite Canadian Championship ...