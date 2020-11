Roma, vertice del centrodestra: salgono le chance per Bertolaso candidato sindaco (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA – Giovedì potrebbe essere il giorno della verità sul candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Salgono le quotazioni di Bertolaso, che per Giorgia Meloni “sarebbe un ottimo sindaco”, ma resta in lizza anche il nome misterioso di un noto imprenditore romano, “non più di primo pelo ma molto importante”, individuato da Fdi i giorni scorsi e che potrebbe essere calato come un jolly al vertice della verità. A quanto apprende l’agenzia Dire, dunque, la situazione nel centrodestra è questa: giovedì si terrà una nuova riunione dei tre leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in collegamento, con all’ordine del giorno proprio la situazione romana. Il vertice sarà preceduto da un tavolo preparatorio di Fdi, probabilmente domani. Leggi su dire (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA – Giovedì potrebbe essere il giorno della verità sul candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Salgono le quotazioni di Bertolaso, che per Giorgia Meloni “sarebbe un ottimo sindaco”, ma resta in lizza anche il nome misterioso di un noto imprenditore romano, “non più di primo pelo ma molto importante”, individuato da Fdi i giorni scorsi e che potrebbe essere calato come un jolly al vertice della verità. A quanto apprende l’agenzia Dire, dunque, la situazione nel centrodestra è questa: giovedì si terrà una nuova riunione dei tre leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in collegamento, con all’ordine del giorno proprio la situazione romana. Il vertice sarà preceduto da un tavolo preparatorio di Fdi, probabilmente domani.

