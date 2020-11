Nuoto | ISL 2020 | Caeleb Dressel mostruoso | record mondiale nei 100 misti a Budapest!

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 novembre 2020) Si sapeva che il suo sarebbe stato suo il ruolo del primattore e così sta accadendo nella vasca corta di Budapest (Ungheria). Nella seconda sessione della semifinale 2 della Champions League del(ISL),ha regalato un grande spettacolo. Nei 100, specialità tipica della piscina da 25 metri, l’asso dei Cali Condors ha stracciato la concorrenza con un fantascientifico 49″88, primo uomo al mondo ad abbattere il muro dei 50″. Messo in soffitta il vecchio primato del russo Vladimir Morozov (50″26) e dominio assoluto nella prova che ha visto Marco Orsi, in rappresentanza degli Iron, concludere in quinta posizione con il tempo di 52″18. A completare il podio l’altro atleta della compagine di base a San Francisco il polacco Marcin ...