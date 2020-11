Napoli, Rijeka ancora in emergenza: sette positivi al Coronavirus (Di lunedì 16 novembre 2020) ancora in emergenza il Rijeka, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Sono sette i nuovi positivi al Coronavirus ancora in emergenza il Rijeka, squadra croata prossima avversaria in Europa League del Napoli. Sono 7 i positivi al Coronavirus. Il comunicato. «Con la presente informiamo il pubblico che dopo un nuovo giro di test oggi (lunedì 16 novembre 2020), sette giocatori del Club calcistico croato Rijeka sono risultati positivi al Coronavirus (COVID-19). Ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (GDPR), non possiamo rivelare l’identità delle persone ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020)inil, prossimo avversario delin Europa League. Sonoi nuovialinil, squadra croata prossima avversaria in Europa League del. Sono 7 ial. Il comunicato. «Con la presente informiamo il pubblico che dopo un nuovo giro di test oggi (lunedì 16 novembre 2020),giocatori del Club calcistico croatosono risultatial(COVID-19). Ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (GDPR), non possiamo rivelare l’identità delle persone ...

