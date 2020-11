Matilde Brandi piange in TV, minacce alle figlie e denuncia: “Vergogna… sono sconvolta” (Di lunedì 16 novembre 2020) Franceska Pepe e Matilde Brandi ospiti di Live, hanno avuto un faccia a faccia al veleno, con tanto di lacrime da parte dell’ex ballerina bionda. Il pianto però, nascondeva altro come da lei stessa palesato su Instagram in queste ore. GF Vip, Franceska Pepe fa piangere Matilde Brandi: il vero motivo e le minacce alle... L'articolo Matilde Brandi piange in TV, minacce alle figlie e denuncia: “Vergogna… sono sconvolta” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 16 novembre 2020) Franceska Pepe eospiti di Live, hanno avuto un faccia a faccia al veleno, con tanto di lacrime da parte dell’ex brina bionda. Il pianto però, nascondeva altro come da lei stessa palesato su Instagram in queste ore. GF Vip, Franceska Pepe fare: il vero motivo e le... L'articoloin TV,: “Vergogna…sconvolta” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Matt__3101 : RT @Ri_Ghetto: Se qualcuno ha insultato le figlie di Matilde Brandi o ha minacciato lei stessa quel qualcuno è un coglione e va SEMPRE cond… - AlessandroList3 : Ogni volta che vedo Matilde Brandi #GFVIP - neodie : RT @maniconio: Chissà come starà Matilde Brandi adesso - blogtivvu : Matilde Brandi piange in TV, minacce alle figlie e denuncia: “Vergogna… sono sconvolta” #GFVip - maniconio : Chissà come starà Matilde Brandi adesso -