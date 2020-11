Eriksen come Bergkamp? Con la Danimarca splende, con l'Inter no (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo "strano caso" , come da titolo della celebre opera di Stevenson, rimane tale anche e soprattutto dopo la doppietta segnata ieri contro l'Islanda. Christian Eriksen, sei dottor Jekyll o mr Hyde? Se ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo "strano caso" ,da titolo della celebre opera di Stevenson, rimane tale anche e soprattutto dopo la doppietta segnata ieri contro l'Islanda. Christian, sei dottor Jekyll o mr Hyde? Se ...

stebellentani : Amici nerazzurri, non siamo provinciali. Eriksen viene dopo la finale di CL in una squadra che per quasi 10 anni ma… - ZZiliani : Sul caso Conte-Eriksen ognuno ha diritto di pensarla come crede. Personalmente penso che un allenatore che gioca de… - DavidBasco86 : @Mickybit22 @Zorochan_1 @sburrotre 25 e 7 netti (una decina lordi)? Ma certo ?? io amo i giocatori di qualità come l… - sportli26181512 : Eriksen come Bergkamp? In nazionale splende, con l'Inter cerca un posto al sole: Eriksen come Bergkamp? In nazional… - Gazzetta_it : #Eriksen, dottor Jekyll e mr Hyde. Con la #Danimarca splende, con l'#Inter cerca un posto al sole -