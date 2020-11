CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Prandelli, 'mostrare gol di Berardi a scuole calcio' Ct Mancini sta facendo un grandissimo lavoro - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Fiorentina; Prandelli, io allenatore e tifoso Tecnico: 'Lavorerò per esaltare le potenzialità della squadra' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Prandelli, 'io in viola con Sarri ? fantacalcio' 'Al club ho detto: fra 2-3 mesi sarete voi a chiedermi rinnovo' - sportli26181512 : Barone: '#Fiorentina all'attacco con Prandelli. Tifosi, aiutatelo. Ribery renderà di più': Barone: '#Fiorentina all… - sportface2016 : #calcio #SerieA #Fiorentina, le parole del nuovo tecnico Cesare #Prandelli -

Firenze, 16 novembre 2020 - "Sono un tifoso di questa squadra. Per la prima volta un allenatore è anche tifoso della squadra che dirige. L'anno prossimo io in tandem con Sarri? Fantacalcio". Sono le p ..."Per la prima volta un allenatore è tifoso": così vede il suo ruolo alla Fiorentina il nuovo allenatore viola Cesare Prandelli, che ha preso il posto dell'esonerato Beppe Iachini. Per Prandelli è un r ...