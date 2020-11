Olanda-Bosnia, de Vrij: “Contento del risultato, ma serve essere meno superficiali” (Di domenica 15 novembre 2020) Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, si è dimostrato soddisfatto della vittoria della sua Olanda ai danni della Bosnia. C’è tuttavia ancora da migliorare per quanto riguarda la gestione della gara: “Siamo contenti del risultato. Ho visto tante cose buone, ma anche cose che potrebbero essere migliorate. Abbiamo creato tanto, a ritmo sostenuto. Abbiamo provato a dominarli, però serve anche essere meno superficiali. A volte abbiamo perso palla malamente, il che portava a essere aperti sulle loro ripartenze e concedere loro molto spazio. Dobbiamo ancora lavorarci su”, ha affermato il difensore centrale. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) Stefan de, difensore dell’Inter, si è dimostrato soddisfatto della vittoria della suaai danni della. C’è tuttavia ancora da migliorare per quanto riguarda la gestione della gara: “Siamo contenti del. Ho visto tante cose buone, ma anche cose che potrebberomigliorate. Abbiamo creato tanto, a ritmo sostenuto. Abbiamo provato a dominarli, peròanchesuperficiali. A volte abbiamo perso palla malamente, il che portava aaperti sulle loro ripartenze e concedere loro molto spazio. Dobbiamo ancora lavorarci su”, ha affermato il difensore centrale.

