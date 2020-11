GF Vip | furiosa lite tra la De Blanck e Zorzi | “Non rompere i cogl***i”

(Di domenica 15 novembre 2020) Pranzo movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata di oggi, è andata infatti in scena una pesantetra la Contessa Patrizia Dee Tommaso. La prima non ha gradito il ritardo dell’influencer a tavola, e da lì ne è nata una discussione dai toni molto accesi tra i due.in ritardo a pranzo, la Desi infuria Tutto è successo all’ora di pranzo: mentre gli altri concorrenti erano già seduti a tavola, Tommasoe Maria Teresa Ruta stavano finendo di farsi la doccia. Richiamati a tavola, sono arrivati con qualche minuto di ritardo: molti concorrenti hanno deciso di aspettarli, ma non la Contessa De. Quandosi è seduto, ha notato appunto ...

MarioBro66 : Patrizia insulta Tommaso con Dayane #GFVIP #zorzi #Zorzini #Tommasozorzi #gregorelli #domenicalive #contessafuori - zazoomblog : “Chiudi la bocca!”. GF Vip lite furiosa nella notte: i due ‘vipponi’ ai ferri sempre più corti. Volano gli stracci… - infoitcultura : Selvaggia Roma, lite furiosa con Enock al GF Vip: “Pensavi che te la davo?” - zazoomblog : Selvaggia Roma lite furiosa con Enock al GF Vip: “Pensavi che te la davo?” - #Selvaggia #furiosa #Enock #“Pensavi - Notiziedi_it : Dayane Mello furiosa con Francesco Oppini al Grande Fratello Vip | Video Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Vip furiosa

Pranzo movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata di oggi, è andata infatti in scena una pesante lite tra la Contessa Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. La prima non ha gradito il ...Telemaco dell'Aquila a Live Non è la d'urso per dire la sua sul gossip che lo ha travolto, Furioso con Guenda Goria, lei rivela: "Ci stiamo sentendo ma.