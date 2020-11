Un’app ti aiuta a scegliere e ad acquistare i prodotti beauty adatti a te (Di martedì 3 novembre 2020) È nata una piattaforma intelligente che aiuta nell’acquisto di un prodotto cosmetico previa consulenza con un professionista, gratuita e accessibile, con una telefonata, video call, streaming e chat, fino alle ore 24.00. Si chiama My Beauty Whisper non una semplice App, ma una piattaforma Human to Human che offre, tramite tecnologia esclusiva, una consulenza digitale direttamente dagli esperti di bellezza, pronti a rispondere a tutte le domande e risolvere qualsiasi dubbio in fatto di beauty care, per permettere in questo periodo di pandemia di non rinunciare all’acquisto di prodotti di bellezza. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) È nata una piattaforma intelligente che aiuta nell’acquisto di un prodotto cosmetico previa consulenza con un professionista, gratuita e accessibile, con una telefonata, video call, streaming e chat, fino alle ore 24.00. Si chiama My Beauty Whisper non una semplice App, ma una piattaforma Human to Human che offre, tramite tecnologia esclusiva, una consulenza digitale direttamente dagli esperti di bellezza, pronti a rispondere a tutte le domande e risolvere qualsiasi dubbio in fatto di beauty care, per permettere in questo periodo di pandemia di non rinunciare all’acquisto di prodotti di bellezza.

