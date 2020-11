Telethon 2020 | Gigi D’Alessio conduttore

Leggi su tvblog

(Di martedì 3 novembre 2020) La serata introduttiva dell’edizionediche andrà in onda sulla prima rete della televisione pubblica sarà condotta quest’anno daD’Alessio, che come è noto in quel periodo sarà impegnato anche nel ruolo di coach nel nuovo spettacolo musicale di Rai1 The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. L’appuntamento con lo show di prime time è quest’anno previsto per sabato 12 dicembre in diretta su Rai1. Come ogni anno dunque sarà una grande prima serata di spettacolo a dare il via alla storica raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche. Quest’anno l’appuntamento delacquista ancora maggiore significato rispetto alle annate precedenti vista la situazione sanitaria che stiamo vivendo sia qui in ...