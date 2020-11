Recensione The Haunted Swordsman | Trieste Science+Fiction Festival 2020 (Di martedì 3 novembre 2020) Samurai, demoni e fantasmi il tutto messo in scena con pupazzi fatti a mano, doppiati da attori eccellenti. Se ancora non siete convinti, ecco la Recensione di The Haunted Swordsman presentato al Trieste Science+Fiction Festival 2020 TITOLO ORIGINALE: The Haunted Swordsman. GENERE: horror. NAZIONE: USA. REGIA: Kevin McTurk. CAST: Jason Scott Lee, James Hong, Chistopher Lloyd, Franka Potente. DURATA: 16 min. DATA DI PRESENTAZIONE: 1/11/2020. The Haunted Swordsman è un cortometraggio che non ti aspetti. Uno di quei prodotti che non solo esalta gli amanti del genere, ma anche gli amanti del cinema in quanto arte. La trama Recensione The ... Leggi su tuttotek (Di martedì 3 novembre 2020) Samurai, demoni e fantasmi il tutto messo in scena con pupazzi fatti a mano, doppiati da attori eccellenti. Se ancora non siete convinti, ecco ladi Thepresentato alTITOLO ORIGINALE: The. GENERE: horror. NAZIONE: USA. REGIA: Kevin McTurk. CAST: Jason Scott Lee, James Hong, Chistopher Lloyd, Franka Potente. DURATA: 16 min. DATA DI PRESENTAZIONE: 1/11/. Theè un cortometraggio che non ti aspetti. Uno di quei prodotti che non solo esalta gli amanti del genere, ma anche gli amanti del cinema in quanto arte. La tramaThe ...

hawaiian29art : Nuovo #articolo online! #Recensione Spider-Man into the Spider-Verse! #spiderman #Spiderverse… - GiovanniDiRosa : Reviewtour Words Edizioni: Recensione di Beyond the veil di Margherita Maria Messina #reviewtour #recensionelibri… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: On the Rocks: Sofia Coppola omaggia Manhattan e il cinema di Woody Allen. La recensione - - kittkarsen : RT @JimenezEdizioni: ???? Un romanzo che è 'insieme uno schiaffo e una carezza': su Read and play trovate una bella recensione di Cecilia Gar… - giovanni_arata : @GasbarroCecilia @LuissLUP intanto trova una recensione vera qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione The Recensione The Haunted Swordsman | Trieste Science+Fiction Festival 2020 tuttoteK Eufy Video Doorbell 2K: il videocitofono smart dalla semplice installazione – RECENSIONE

Eufy Video Doorbell 2K è un videocitofono e campanello smart pieno di funzionalità e, con un po' di creatività, risulta interessante anche in indoor.

“M – L’umo della Provvidenza” di Antonio Scurati

"M- L'uomo della Provvidenza", un ritratto intimo di Mussolini a cura di Antonio Scurati, nella recensione di Ferdeghini.

Eufy Video Doorbell 2K è un videocitofono e campanello smart pieno di funzionalità e, con un po' di creatività, risulta interessante anche in indoor."M- L'uomo della Provvidenza", un ritratto intimo di Mussolini a cura di Antonio Scurati, nella recensione di Ferdeghini.