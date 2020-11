"Gatta in calore", "Devi tacere", "Falsa": Gregoraci-Antonella Elia, rissa brutale. Volano insulti in prima serata (Di martedì 3 novembre 2020) Senza filtri. Senza freni. Antonella Elia non nega quello che prova guardando i Gregorelli, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Siamo alla puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini trasmessa su Canale 5 lunedì 2 novembre. Secondo la Elia il comportamento dell'ex di Flavio Briatore non è dei migliori nei confronti di Pierpaolo. L'opnionista tuona: “Ti sei sciolta un po'?” . E piovono commenti di ogni tipo. Quella della Elia sembra una vera e propria cannonata. Fortissima. Ma il web non ne può più dei Gregorelli. Anche la Orlando è scettica. Alla fine tocca ad Alfonso alzare il tiro mettendo un po' di pepe. Il conduttore mette in collegamento Pierpaolo con sua madre ed è subito gaffe. “Siete imbarazzati?”, tuona ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Senza filtri. Senza freni.non nega quello che prova guardando i Gregorelli, Elisabettae Pierpaolo Pretelli. Siamo alla puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini trasmessa su Canale 5 lunedì 2 novembre. Secondo lail comportamento dell'ex di Flavio Briatore non è dei migliori nei confronti di Pierpaolo. L'opnionista tuona: “Ti sei sciolta un po'?” . E piovono commenti di ogni tipo. Quella dellasembra una vera e propria cannonata. Fortissima. Ma il web non ne può più dei Gregorelli. Anche la Orlando è scettica. Alla fine tocca ad Alfonso alzare il tiro mettendo un po' di pepe. Il conduttore mette in collegamento Pierpaolo con sua madre ed è subito gaffe. “Siete imbarazzati?”, tuona ...

