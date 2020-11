Conte annuncia regole diverse in base al rischio delle Regioni e fa appello all'unità (Di martedì 3 novembre 2020) La pandemia corre e il rischio è che gli ospedali possano trovarsi presto in affanno. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si presenta alle Camere per le comunicazioni con le quali illustra il prossimo Dpcm: un passaggio parlamentare inedito, dall'inizio della Pandemia, con cui il premier intende rendere protagoniste le Aule di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto coinvolgere le opposizioni nella catena decisionale, dopo che il centro destra ha respinto l'idea di una commissione bicamerale. Parlamento fondamentale Per il premier, "l'interlocuzione con il Parlamento è fondamentale", come sottolinea prendendo la parola, e l'invito a sedersi al tavolo con la maggioranza resta valido: "La proposta del governo" al centrodestra per un confronto "resta e non mira ad una confusione dei ruoli. Ho ... Leggi su agi (Di martedì 3 novembre 2020) La pandemia corre e ilè che gli ospedali possano trovarsi presto in affanno. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, si presenta alle Camere per le comunicazioni con le quali illustra il prossimo Dpcm: un passaggio parlamentare inedito, dall'inizio della Pandemia, con cui il premier intende rendere protagoniste le Aule di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto coinvolgere le opposizioni nella catena decisionale, dopo che il centro destra ha respinto l'idea di una commissione bicamerale. Parlamento fondamentale Per il premier, "l'interlocuzione con il Parlamento è fondamentale", come sottolinea prendendo la parola, e l'invito a sedersi al tavolo con la maggioranza resta valido: "La proposta del governo" al centrodestra per un confronto "resta e non mira ad una confusione dei ruoli. Ho ...

Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - IlContiAndrea : #Fedez annuncia un progetto per aiutare i lavoratori fragili dello spettacolo “in maniera concreta ma soprattutto c… - fisco24_info : Conte annuncia regole diverse in base al rischio delle Regioni e fa appello all'unità: La pandemia corre e il risch… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Conte annuncia regole diverse in base al rischio delle Regioni e fa appello all'unità - Agenzia_Italia : Conte annuncia regole diverse in base al rischio delle Regioni e fa appello all'unità -