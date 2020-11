Alessandro Cattelan: “Sono positivo al Covid, ma in ottime mani” (Di martedì 3 novembre 2020) Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid-19. A dare l’annuncio è stato lo stesso conduttore di X Factor attreverso il sul suo profilo instagram: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid”.“In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”, ha aggiunto il presentatore facendo riferimento alle premure ricevute dalla sua famiglia. Nel post condiviso da Cattelan un disegno ricevuto dalle figlie con un tenero ritratto di famiglia. View this ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020)è risultatoal-19. A dare l’annuncio è stato lo stesso conduttore di X Factor attreverso il sul suo profilo instagram: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essereal”.“In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono inmani!”, ha aggiunto il presentatore facendo riferimento alle premure ricevute dalla sua famiglia. Nel post condiviso daun disegno ricevuto dalle figlie con un tenero ritratto di famiglia. View this ...

