Adler Pelzer rileva Acoustics di Sts Group e rafforza la sua leadership nella componentistica automotive

Leggi su ildenaro

(Di martedì 3 novembre 2020), il gruppo campano guidato da Paolo Scudieri, leader mondiale(1,5 mld di fatturato), annuncia l’acquisizione della divisionedi Sts: operazione perfezionata, si leggenota aziendale, in seguito “al via libera delle Autorità antitrust e all’avverarsi delle altre condizioni di chiusura dell’accordo”. Ciò per metterà al Gruppo di concentrare le proprie competenze, prosegue il comunicato “nelle soluzioni di acustica per l’industria automobilistica” e di assumere “un ruolo attivo nel necessario consolidamento del mercato dei fornitori del comparto, processo ...