X Factor 2020 gli inediti in classifica tra iTunes, YouTube e Spotify al 2 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) X Factor 2020 gli inediti dei concorrenti nelle classifiche iTunes, Spotify, YouTube e non solo X Factor 2020 è arrivato alla fase dei live con una prima grande novità: gli inediti alla prima puntata. L’esordio della trasmissione live è stato quindi realizzato con 12 canzoni inedite, alcune già sentite alle audizioni o in altre fasi del programma e alcune già sul mercato auto-prodotte da ragazzi, e altre totalmente inedite. Una scelta rischiosa per il programma condotto da Alessandro Cattelan, ma anche per i 4 giudici di X Factor 2020 Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Gli inediti di X Factor 2020 sono ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020) Xglidei concorrenti nelle classifichee non solo Xè arrivato alla fase dei live con una prima grande novità: glialla prima puntata. L’esordio della trasmissione live è stato quindi realizzato con 12 canzoni inedite, alcune già sentite alle audizioni o in altre fasi del programma e alcune già sul mercato auto-prodotte da ragazzi, e altre totalmente inedite. Una scelta rischiosa per il programma condotto da Alessandro Cattelan, ma anche per i 4 giudici di XEmma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Glidi Xsono ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - XFactor_Italia : ?PRESAVE X FACTOR MIXTAPE 2020 - FUORI IL 30 OTTOBRE ? Vuoi ascoltare i brani originali dei concorrenti di #XF2020… - zazoomblog : X Factor 14 Eda Marì: carriera e curiosità - #Factor #Marì: #carriera #curiosità - zazoomblog : X Factor 2020: è polemica sul pubblico in sala - #Factor #2020: #polemica #pubblico -