Vienna, spari in una Sinagoga: ucciso un attentatore, l'altro è in fuga Vienna, spari in una Sinagoga: si teme attentato terroristico. La polizia austriaca si è precipitata sul posto accertando la morta di una persona e la presenza di alcuni feriti Ore di sgomento a Vienna dove poco fa è avvenuta una sparatoria all'interno della Sinagoga. I filmati pubblicati sui social media hanno mostrato persone che fuggivano

