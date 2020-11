Verona-Benevento 3-1: decidono Barak e Lazovic. Hellas nei quartieri alti (Di martedì 3 novembre 2020) Il Verona supera in casa 3-1 il Benevento e aggancia il quinto posto della Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 17` con una strepitosa azione che vede Barak superare Montipò dopo un bel triangolo con Kalinic e Zaccagni. La squadra di Pippo Inzaghi reagisce bene e sfiora più volte il pari, per poi trovarlo al 56` con Lapadula, servito da Caprari. Barak riporta avanti l`Hellas al 63` con un gran esterno sinistro; Lazovic chiude i conti al 77`. Dunque, c’è anche il Verona nei quartieri alti del campionato. Allo Stadio ‘Bentegodi’, la squadra di Juric nel Monday Night della sesta giornata di campionato, ha dimostrato che il pareggio in casa della Juventus non era un caso. Con i 3 punti del ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 novembre 2020) Ilsupera in casa 3-1 ile aggancia il quinto posto della Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 17` con una strepitosa azione che vedesuperare Montipò dopo un bel triangolo con Kalinic e Zaccagni. La squadra di Pippo Inzaghi reagisce bene e sfiora più volte il pari, per poi trovarlo al 56` con Lapadula, servito da Caprari.riporta avanti l`al 63` con un gran esterno sinistro;chiude i conti al 77`. Dunque, c’è anche ilneidel campionato. Allo Stadio ‘Bentegodi’, la squadra di Juric nel Monday Night della sesta giornata di campionato, ha dimostrato che il pareggio in casa della Juventus non era un caso. Con i 3 punti del ...

